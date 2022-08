Scooterrijder gewond na eenzijdig ongeluk in Enschede

Avondje karaoke in Enschede eindigt voor Angelique (22) na mishande­ling én beroving in ziekenhuis: ‘Al dagenlang hoofdpijn’

ENSCHEDE - Een avondje karaoke is vrijdagavond voor Angelique de Rijk in een nachtmerrie geëindigd. De 22-jarige werd ter hoogte van de Stadsgravenstraat in Enschede mishandeld door een groep jongens. Terwijl ze haar bewustzijn verloor is tot overmaat van ramp ook haar telefoon gestolen. „Hopelijk krijgt de politie ze te pakken.”

9 augustus