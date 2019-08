Scorebord uit Stadion Diekman terug naar oale groond in Enschede

zijdelings Eng

13:13 Het woord ‘eng’ valt de laatste tijd regelmatig op social media, in kranten en op radio en tv. Als je een mening hebt die afwijkt van de norm, dan ben je een engerd. Zeker in deze week, waarin het boerkaverbod na jaren soebatten z’n beslag kreeg. Zijn de mensen die een boerka dragen eng? Of zijn de mensen die het verbod toejuichen eng? Of is de linkse deuggemeente in onze maatschappij eng, doordat het elke vorm van islam-kritiek wegwuift? Feit is dat het verbod de gemoederen bezighoudt. En in een vrij land als het onze mag je daar gelukkig een mening over hebben en die nog met anderen delen ook.