Scoren blijkt voor Rigtersbleek nog lastig in topper na ‘coronapauze’

Voorlangs. Voetje van de keeper. Van de lijn gehaald. Mispeer. Over. Sliding. Handje van de keeper. Zijnet. Voor de Enschedese supporter was het nagelbijten, zaterdagmiddag. Zeventig minuten lang liep Rigtersbleek zich stuk op een groene muur. En toen eenmaal de weg naar het doel gevonden was, bleek het niet genoeg voor een zege.



Rigtersbleek-trainer Mattijs van den Berg wilde het niet hebben over de vele gemiste kansen en evenmin over een niet gegeven strafschop. Hij wees vooral op het grote veldoverwicht waar niets mee gedaan was. „Hoeveel was het balbezit in percentages? Tachtig-twintig? We moeten echt alleen naar onszelf kijken.”



Zijn ploeg had zich tijdens het duel terug geknokt van een vroege 1-0 achterstand en leek zelfs op een belangrijke 2-1 winst af te stevenen. Een late rode kaart voor Kevin Corte en de gelijkmaker in de slotseconden gooiden roet in het eten.