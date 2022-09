Shamie (53) wint Beste Buur Bokaal in Enschede: hoe hij voor dealers en psychiatrische patiënten een allemansvriend werd

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Tegen zijn eigen verwachting in won Shamie Biharie (53) zaterdag de Beste Buur Bokaal. Terecht, vinden zijn buren. Want de Enschedeër helpt ze geregeld uit de brand.

Ruim twee jaar geleden kwam Shami Biharie aan de beruchte In de Hagen in de Enschedese binnenstad wonen. Zijn huwelijk was na vierentwintig jaar gestrand en hier probeerde hij zichzelf weer terug te vinden. Maar ik werd omringd door psychiatrische patiënten, alcoholisten en drugsdealers, vertelt hij. „Ik heb de hoofdprijs, dacht ik. Ik had hier helemaal geen zin in.” En toch veranderde er iets.

Quote Ik groet altijd iedereen en maak graag een praatje Shamie Biharie

Blij verrast

Het begon met een buurvrouw van Biharie. Een jonge moeder die wel wat hulp kon gebruiken. „Ze had de leeftijd van mijn dochter en werd bij haar woning lastiggevallen. Ik groet altijd iedereen en maak graag een praatje. Dus ik ben ook met haar gaan praten.” Biharie sprak in het wooncomplex ook drugsdealers aan op hun gedrag, ruimde de rommel in het hofje op en raakte bevriend met andere buren. En toch had de Enschedeër niet verwacht dat hij naar huis zou gaan met de Beste Buur Bokaal. „Ik dacht dat de prijs vast naar een ouder iemand zou gaan. Maar ik was blij verrast.”

Ook in Haaksbergen

Uit de bijna 30 nominaties werd per gemeente een winnaar gekozen. De jury bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente, de huurdersvereniging en de woningcorporaties De Woonplaats, Domijn en Ons Huis. In veel andere gemeenten werd ook de Beste Buur Bokaal uitgereikt. In Haaksbergen ging de prijs naar de heer Weegerink. De bokalen zijn gemaakt in de werkplaats De Doenerij van Liberein, een plek waar mensen met dementie creatief aan de slag kunnen.