Simo D. in slotwoord van Twents liquidatieproces tegen rechtbank: ‘Veroordeel me voor wat ik echt heb gedaan’

Minister na ‘ho­mospreek­koor’ bij FC Twente: ‘Wedstrij­den moeten sneller stilgelegd worden’

ENSCHEDE - Wedstrijden in het betaald voetbal die worden verstoord door homofobe of discriminerende spreekkoren, zoals onlangs bij FC Twente - FC Groningen, moeten sneller worden stilgelegd. Dat vindt minister voor langdurige zorg en sport Conny Helder. ‘Iedere seconde dat zo’n spreekkoor aanhoudt is er één teveel.’

16:45