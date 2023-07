Simo D. uit Enschede zou op een dodenlijst staan en wil van het OM weten wie hem wil liquideren

In februari van dit jaar werd D. door de rechtbank Overijssel, na tien zittingsdagen in de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol, veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar en 8 maanden voor drie pogingen tot moord en brandstichting. Zijn vermeende rechterhand Marcus T. (35) moet van de rechtbank tien jaar de cel in voor zijn rol bij een poging tot liquidatie in Gronau.

Beiden gingen in beroep tegen het vonnis. Dat proces begon woensdag met de eerste voorbereidende zitting. D. verblijft op dit moment in de gevangenis in Leeuwarden. Hij verscheen via een gammele videoverbinding bij het hof in Arnhem. Na fikse aanloopproblemen om contact te krijgen, lukte het om zowel een beeld- als geluidverbinding met Leeuwarden tot stand te brengen.