Simon, stop met deze irritante banden-leegloop-actie want er rijdt geen SUV minder door rond!

Gezond­heids­in­spec­tie grijpt in: thuiszorg­bu­reau in Enschede moet stoppen

ENSCHEDE - AKFA Thuiszorg in Enschede moet de activiteiten op last van de Inspectie Volksgezondheid en Jeugd staken en de cliënten elders onderbrengen. Het in 2018 opgerichte multiculturele zorgbureau voldoet niet aan de eisen die in de gezondheidswet worden gesteld.

10 november