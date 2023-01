Slaag jij erin niet te kotsen tijdens deze bioscoopfilm in Enschede? Dan krijg je gratis popcorn

Met deze tekst word je lekker gemaakt voor Terrifier 2

Het is een jaar sinds de beruchte slachtpartij in Miles County en het stadje maakt zich op voor Halloween. Sienna is al maanden bezig aan haar sexy warrior-kostuum en haar broertje Jonathan denkt erover om verkleed te gaan als Art the Clown. Terwijl broer en zus ruziën over hoe ongepast het is om als een gestoorde serial killer verkleed te gaan, lijkt de échte Art the Clown herrezen uit de dood, en klaar om opnieuw een flinke ravage aan te richten. Sinds de release van cult-slasher Terrifier in 2016 hebben old school horrorfans de expressieve killer-clown Art in hun hart gesloten, en de makers gesmeekt om een vervolg. En nu is er dan de genadeloze Terrifier 2: na een zegetocht langs Amerikaanse bioscopen klaar om het Nederlandse horrorpubliek te overrompelen.