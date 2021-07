Slecht nieuws voor FC Twente-fans: open dag gaat niet door

video Waterscha­de in Enschede na lek door hennepplan­ta­ge: ‘We dachten dat Nederland was over­stroomd’

27 juli ENSCHEDE – Dekens over de balustrade markeren de Enschedese flat waar het dinsdagnacht ‘regende’ vanuit het plafond. Oorzaak: een hennepplantage in de flat er direct boven. „We dachten even dat Nederland was overstroomd”, zegt de dochter van de bewoonster.