Slim Twents videosysteem vat amateurwedstrijden samen

Het Innovatiefonds Twente wordt aandeelhouder in het Enschedese bedrijf 360Sportsintelligence. De kapitaalinjectie uit het fonds moet bijdragen aan de definitieve doorbraak van het video-analysesy-steem. Het bedrijf van Frank Maathuis en René Epping heeft inmiddels dertig systemen verkocht.

Spannende situaties

Het video-analysesysteem bestaat uit vier camera's, twee boven elk doel, waarvan er één naar beneden is gericht en de andere over de lengteas van het veld filmt. Er kan nog een camera aan de zijkant worden toegevoegd. Coaches, spelers, hun familieleden en fans kunnen de beelden na afloop terugkijken.

De crux zit in de software: het systeem maakt een samenvatting van de wedstrijd of training in een lengte die vooraf kan worden aangegeven. De software herkent doelpunten en spelsituaties zoals (straf)corners en spannende situaties in de doelgebieden. Met een app kan de coach voor en zelfs tijdens de wedstrijd fragmenten aangeven die hij wil terugzien. Maathuis: "We zijn nu bezig dat ook individuele verrichtingen vastgelegd kunnen worden."

Leaseregeling

360Sportsintelligence heeft de software zelf ontwikkeld. Er is daarbij gebruik gemaakt van technologie van Roessingh Research and Development waar veel kennis aanwezig is over bewegingspatronen. „Wij hebben daarop voortgeborduurd en Roessingh kan weer gebruik maken van wat wij hebben toegevoegd”, zegt Maathuis.

De leasevergoeding is 250 euro per maand, clubs kunnen in de samenvattingen sponsorlogo's toevoegen. De klanten zijn nu voor twee derde hockeyclubs en voor de rest voetbalclubs. In Twente werken de hockeyclubs EHV, Bully en Twente met het systeem en de voetbalclubs Vogido, Sparta, Avanti Wilskracht en Excelsior'31.

Doorgroeien