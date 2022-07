Smeren tegen huidkanker: ’t Achterhof in Enschede deelt ‘insmeerbars’ uit aan ondernemers

ENSCHEDE/HENGELO - Uv-straling, dé boosdoener van huidkanker. Elke week ziet Anouschka Roerink van huidinstituut ’t Achterhof wel iemand met huidkanker in haar salon, zonder dat de mensen zich hier bewust van zijn. Daarom staan er vanaf deze week de eerste insmeerbars in Enschede. „Het is echt bizar hoe slecht mensen op de hoogte zijn van wat uv-straling met de huid doet.”

„Elke week heb ik wel iemand in de stoel zitten met een ‘verdacht’ plekje op zijn lichaam. Wij sturen klanten in zo’n geval altijd door naar hun huisarts”, vertelt Anouschka. „Negen van de tien keer blijkt het dan ook daadwerkelijk een kwaadaardige melanoom.” Om meer aandacht te vragen voor het beschermen van de huid deelt ze regelmatig video’s op sociale media. Sinds deze week deelt ze ook zogeheten insmeerbars uit, vooral aan horecazaken. „Op die manier maak je mensen bewust en is het insmeren een stuk toegankelijker.”

In de winkelstraat

„Wanneer mensen op het strand liggen denken ze er in de meeste gevallen wel aan om zichzelf in te smeren. Maar wanneer mensen op het terras zitten, sporten of door de winkelstraten lopen, lijken ze het te vergeten.” Des te belangrijker om mensen ook hier te herinneren aan de essentie van het beschermen van de huid, vindt de huidexpert. Door de insmeerbar gratis bij horeca op de tafels te zetten, hoopt Anouschka dat steeds meer mensen zich elke dag gaan insmeren.

De insmeerbar van 't Achterhof bij restaurant van Doorn en Doorn in Enschede. © Anouschka Roerink

Op ’t terras insmeren

Op diverse locaties in Enschede en Hengelo liggen daarom vanaf deze week insmeerbars: houten planken met enkele flesjes zonnebrand. Via de QR-code op de houten plank is alle informatie over de zonnebrand te lezen. „Zo weten mensen precies wat erin zit en kan iedereen zich op een bewuste manier insmeren tegen uv-straling. Op die manier staan we samen sterk tegen huidkanker.”

Insmeerbar

Restaurant van Doorn & Doorn en koffiezaak Rosy’s zijn de eerste ondernemers die meewerken aan het initiatief. Ook golfbaan Driene en de Nije Stichting in Hengelo tonen interesse. Rosalie, eigenaresse van Rosy’s, was meteen enthousiast. Met een terras dat vrijwel altijd in de zon staat en een kinderspeeltuin tegenover, komt de insmeerbar hier goed van pas. „Zodra iemand op het terras voorheen een fles zonnebrand tevoorschijn toverde, vroeg vrijwel iedereen of ze ook wat zonnebrand mochten gebruiken. Zo blijkt maar dat mensen echt vaak vergeten zichzelf in te smeren.”