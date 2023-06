Spannend avontuur in eigen stad: Enschedeërs ruilen van woning via Facebook

Enschedeër Niels te Pas balt de vuist bij debuut FBK Games: ‘Dit was gewoon prachtig’

Voor een vol atletiekstadion je debuut maken tijdens de FBK Games; Niels te Pas kan er over meepraten. De 27-jarige Enschedeër kwalificeerde zich afgelopen week voor de 1500 meter in het voorprogramma, liep voor z’n eerste maal op deze afstand en kwam met een gebalde vuist over de streep. „Man, wat mooi!”