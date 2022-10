Sparta en bibliotheek Enschede houden sportcafé met missie: oud-voetballers Youri Mulder en Michel Boerebach stimuleren het leesplezier

MET VIDEO Nieuwe Poké­mon-win­kel in Enschede drukt bezocht bij opening: ‘Het was een spannende tijd’

Jong en oud wachtten zaterdagochtend vol ongeduld op de opening van de nieuwe Pokémon-winkel in Enschede. De een verzamelt sinds 1996 speelkaarten van de bekende Japanse animatieserie, de ander raakte verslingerd door het online spel Pokémon Go. Allemaal kijken ze reikhalzend naar binnen, op zoek naar die ene zeldzame kaart. En wat zit er in die cupcakes?

1 oktober