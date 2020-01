Sparta Enschede zet beelden jeugdige vandalen online: ‘Als we in overtreding zijn, dan is dat maar zo’

De drie jongeren behoorden volgens Friskus tot een groep van zes. ,,Ons terrein was afgesloten op dat moment. Ze moeten dus over het hek zijn geklommen om daar te komen. Het gaat om jongens van naar schatting 13 tot 16 jaar, die moedwillig vernielen.” Sparta Enschede had al vaker van doen met vandalisme. In oktober 2017 deed de club ook al aangifte bij de politie van brandstichting op de tribune. Daarbij raakten enkele kunststof stoeltjes vernield. Friskus: „Al met al ben ik ruim twee uur bezig geweest met het doen van aangifte. We hadden de camerabeelden met de naam en het adres van één van de daders er bij geleverd. De politie heeft het een half jaar laten liggen. Vervolgens kregen we een briefje met de mededeling, dat ze bij die verdachte thuis aan de deur waren geweest en dat die ontkende. Daarmee was de zaak voor de politie afgedaan.”



De moeite om aangifte te doen, neemt Sparta daarom niet meer. Friskus: „Ik wil de namen van die jongens achterhalen en dan gaan we zelf achter ons geld aan. Ik vind namelijk niet dat wij als club dit hoeven te betalen.” Friskus zegt niet te weten of het openbaar maken van beelden van minderjarigen wel mag. ,,Ik realiseer me dat we misschien in overtreding zijn, maar dat is dan maar zo.”