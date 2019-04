Sportclub Enschede vindt terugkeer FC Twente naar Het Diekman ‘erg logisch'

Voorzitter Jan-Bert Kolkman van Sportclub Enschede juicht de terugkeer toe: “Het is natuurlijk erg logisch, want hier is het allemaal begonnen. Als je kijkt wat hier de laatste jaren al is gedaan door FC Twente: er spelen hier zes jeugdteams, de beloften van de FC Twente Vrouwen spelen al hier en willen hier volgend seizoen ook gaan trainen. Voor ons is het bijna een hamerstuk om te zeggen ‘kom terug naar Het Diekman’, want wij zijn natuurlijk de moeder van FC Twente.”