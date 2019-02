Sportlust Glanerbrug stopt met zondagafdeling

Brieven

Ooit een brief aan uzelf geschreven en deze daarna zorgvuldig beantwoord? Niet? Zou u toch eens moeten proberen; het kan tot een heleboel mooie inzichten leiden en misschien is het nog verhelderend ook. Onno van Veldhuizen, de burgemeester van onze mooie stad, moet vlak voor de jaarwisseling een brief op de deurmat van het stadhuis hebben gevonden.