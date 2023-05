Stelling: belachelijk dat het Saxion een alcoholbeleid invoert

Wonder blijft uit: FC Twente Vrouwen moet titel aan Ajax laten

FC Twente Vrouwen had een mirakel nodig voor titelprolongatie. Trainer Joran Pot gaf vorige week na het verlies bij concurrent Ajax aan dat ‘er wel eens gekkere dingen in het voetbal’ zijn gebeurd. Deze zondag bleef een wonder uit: FC Twente Vrouwen deed wat het moest doen (winnen van Feyenoord), maar Ajax liet geen steken vallen tegen PEC Zwolle en pakte de titel.