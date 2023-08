Stelling | Goed dat de politie via betaalde berichten op sociale media zoekt naar getuigen

Waar en wanneer wappert de Enschede-vlag? Op heel veel plekken en momenten, vinden jullie

Hij wappert al bij winkelcentrum Op de Brouwerij, bij huizen aan de Kortenaerstraat en Deurningerstraat, bij Elektramat en Damsté advocaten en op veel meer plekken. De nieuwe Enschede-vlag verspreidt zich langzaam over de stad. We vroegen waar hij moet komen te hangen en wanneer. De reacties zijn even overweldigend als verrassend.