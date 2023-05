Stelling | Prima dat MST mogelijk kunstmatige intelligentie inzet om te bepalen wanneer patiënt van ic af kan

150 pinkster­bruid­jes dansen in centrum van Borne, maar waarom? ‘Door tijd heen meerdere lezingen ontstaan’

Pinksterbruidjes dansten weer vrolijk in golvende cirkels op het Dorsetplein. Waarmee in Borne op een zonovergoten eerste pinksterdag een aloude traditie wordt voortgezet. Eentje die in 2015 door Unesco tot immaterieel cultureel erfgoed is uitgeroepen. En daar zijn ze trots op in het dorp.