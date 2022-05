Stichting Stadsorgel Enschede op zoek naar jongere bestuursleden en orgeldraaiers: ‘Orgels en orgelmuziek mogen niet verloren gaan’

Waarom moeten jullie verjongen?

„Voor het behouden van het stadsorgel is dat belangrijk. Vernieuwing zorgt namelijk voor nieuwe ideeën en die ideeën kunnen we misschien wel goed gebruiken. We hebben ook behoefte aan een jongere generatie, zowel bij de orgeldraaiers als in het bestuur, gezien onze leeftijden.”

Op welke extra vrijwilligers hopen jullie?

„Het zullen niet heel jonge mensen zijn, want die zitten vaak nog met werk en allerlei andere verplichtingen. We richten ons op mensen van boven de 50 jaar die op zoek zijn naar een hobby en die het leuk vinden om af en toe met een orgel op pad te gaan. Die hebben vaak toch wat meer vrije tijd.”

Hoe willen jullie die mensen bereiken?

„Daarvoor moeten we zoveel mogelijk de publiciteit zoeken en reclame maken. Die reclame maken wij door regelmatig van ons te laten horen. Donderdag is er ook een soort open dag van 10.00 tot 12.00 uur. We stemmen dan de orgels in de hal waar ze opgeslagen staan, mensen kunnen dan zien hoe dat gaat. Ik denk dat dat een heel interessante en unieke ervaring is. Mensen die langs willen komen kunnen zich aanmelden via info@draaiorgel-detukker.nl”

Er zijn weinig jonge mensen betrokken. Is er nog genoeg behoefte aan orgelmuziek?

„Er is zeker nog veel behoefte aan. We staan nog regelmatig bij verzorgingshuizen, winkelcentra of in het centrum van de stad. Draaiorgelmuziek is dus nog heel actueel. De jeugd denkt er niet veel meer aan, maar ze worden wel altijd enthousiast als ze een draaiorgel zien en horen.”

Waarom mag orgelmuziek niet verloren gaan?

„Orgelmuziek is één van de eerste vormen van vermaak op straat. Een orgel heeft zijn eigen kracht en brengt ook een eigen sfeer met zich mee. Die sfeer kun je in een stad goed overbrengen. Enschede heeft het geluk nog in het bezit van een orgel te zijn. Het is belangrijk om de orgels in stand te houden, want een orgel zorgt gewoon voor vrolijkheid. Daarom mogen de orgels en de orgelmuziek niet verloren gaan.”