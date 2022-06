Stikstofmaatregelen betekenen mokerslag voor Twentse boeren

Binnen acht jaar moet in een groot aantal gebieden de uitstoot van stikstof met 70 tot 95 procent dalen. Dat betekent dat in Natura 2000-gebieden en in een straal van 1 kilometer daaromheen, vrijwel geen landbouw meer mogelijk is. Vooral in het oostelijk deel van Twente heeft dat grote gevolgen. Daar ligt verspreid door de regio een tiental Natura 2000-gebieden, waarvan de grenzen elkaar bijna raken. Zeker wanneer daar de ‘bufferzone’ van een kilometer bij wordt gerekend.