Strafzaak rondom de hennepbende van ‘Goudlokje’ uit Enschede loopt mogelijk maanden vertraging op

Winnende film over theater­groep KamaK uit Hengelo te zien in ‘Het Uur van de Wolf’

Theatergroep KamaK uit Hengelo speelt woensdag 5 juli een hoofdrol in het NTR-programma Het Uur van de Wolf. De groep, bestaande uit professionele acteurs met een verstandelijke beperking, is dan te zien in de film ‘Het zit in mijn hart’, van regisseur Saskia Boddeke, die tijdens een internationaal filmfestival werd gelauwerd.