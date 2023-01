Stroom uit een Vattenfall-laadpaal kost een derde van Vattenfall-stroom uit de meterkast

Elektrische rijders die een laadpaal van Vattenfall InCharge in de buurt van hun woning krijgen, zijn spekkoper. Het tarief dat zij voor het laden van hun auto gaan betalen ligt met 30 eurocent per kilowattuur (kWh) láger dan de 40 cent per kWh die voor het prijsplafond is afgesproken. Het variabele stroomtarief van Vattenfall voor huishoudens is drie keer zo hoog: zo’n 95 cent per kWh.