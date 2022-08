Studenten van Koh-I-Noor voeren actie tegen genderongelijkheid: ‘Het probleem is groter dan alleen in Nederland’

ENSCHEDE - Vier mannen van Audentis dispuut Kor-I-Noor lopen komende zondag om 11.00 uur 109 rondjes om de Grote Kerk op de Oude Markt. Het doel? „We willen aandacht vragen voor genderongelijkheid, want het probleem is groter dan alleen in Nederland.”

Wie komende zondag op de Oude Markt komt lunchen, heeft meer dan alleen winkelende voorbijgangers om te bekijken. Vier aspirant-leden van Audentis dispuut Kor-I-Noor lopen, met een jerrycan met 5 liter water, 109 rondjes om de Grote Kerk op de Oude Markt. Met als doel meer aandacht te vragen voor ongelijkheid tussen man en vrouw. Daarbij halen ze geld op voor The United Nations and women, een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en vrouwenrechten.

Het idee voor dit initiatief ontstond een aantal weken geleden, naar aanleiding van de ophef rondom studenten en leden van het Amsterdamsch Studenten Corps. „Wij vinden dergelijke uitspraken echt niet kunnen. Dit is niet hoe het hoort”, zegt Adieb Hanifi, eerstejaarslid van het dispuut Kor-I-Noor en een van de lopers. Hij vindt het daarom belangrijk om te laten zien dat het anders kan: „Niet ieder lid van elke vereniging wil seksistisch ongepaste opmerkingen motiveren.”

De vier mannen van dispuut Kor-I-Noor zitten nog midden in hun studentendoop, maar zeggen zelf dat dit initiatief daar geen onderdeel van is. Hanifi: „Wij hebben deze actie geheel op eigen initiatief gestart omdat we het een belangrijk onderwerp vinden.”

De Oude Markt

„Wij zijn daarom opzoek gegaan naar een manier om aandacht te vragen voor een groot maatschappelijk probleem”, zegt Hanifi. Dat is de genderongelijkheid geworden. „Tuurlijk speelt het probleem ook hier in Nederland. Maar de meeste landen waar genderongelijkheid speelt, liggen in Afrika.”

De mannen lopen daarom met een jerrycan van 5 liter over de oude markt. ‘Een wereldwijde steunbetuiging aan vrouwen’, noemt Hanifi het. „Wij willen, voor zover dat kan, ons in de schoenen van deze vrouwen verplaatsen.” Op deze manier wil het dispuut een steentje bijdragen in de strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw.

Op dinsdag is het dispuut een Gofundme-pagina gestart om de actie onder de aandacht te brengen. Hanifi: „Komende zondag zetten we ook een kraampje op waar mensen kunnen doneren door middel van een QR-code.” Het doel van de actie is om minimaal 500 euro op te halen voor The United Nations and women.