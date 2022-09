Studeren? Deze Twentse jongeren kiezen voor een ‘verhelderend tussenjaar’: ‘Dit leer je niet op school’

met video Of Toon uit Enschede even 1500 euro per maand aan voorschot wil betalen aan Essent: ‘Zo ga je toch niet met klanten om?’

ENSCHEDE - Als het aan energieleverancier Essent ligt, gaat Toon Kolkman uit Enschede voor zijn nieuwe contract maar liefst 1509 euro per maand betalen. Let wel, hij betaalt nu 222 euro per maand. Dat betekent een stijging van maar liefst 680 procent. Kolkman is furieus en probeert al dagen tevergeefs met Essent in contact te komen.

14 september