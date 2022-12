‘Succes’ van Stop Armoede 053 leidt tot tweede vestiging in Enschede

ENSCHEDE - „Onszelf overbodig maken, dat is het doel”, zei Evelien van Hattum ooit over de missie van Stop Armoede 053. Het zal er voorlopig niet van komen: de organisatie voedt door de armoede inmiddels zoveel monden dat (tijdelijke) uitbreiding nodig is. Dat gebeurt nu in de Wesselerbrink in Enschede.

Stop Armoede 053 werkt vanuit de thuisbasis in wijkcentrum De Boei in Pathmos, had een inmiddels gesloten depot in Overdinkel en beschikt sinds afgelopen woensdag over een tijdelijk onderkomen aan de Zunabrink. Woningcorporatie Domijn stelt Van Hattum en haar collega’s belangeloos in staat een leegstaand pand in de zuidwijk voor een paar weken te gebruiken.

Te weinig ruimte

„We zaten dringend om ruimte verlegen”, zegt de oprichter van Stop Armoede 053, de vrijwilligersorganisatie die hulpbehoevende inwoners bijstaat die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. „Ik werd gebeld door iemand van van Domijn die voor een een paar weken een leeg schoolgebouw aan de Zunabrink aanbood.”

Daarmee is Van Hattum zeer geholpen. „We blijven actief vanuit De Boei, maar de ruimte daar werd gewoon veel te klein voor alle hulpaanvragen die we overal vanuit Enschede krijgen. Hoe het na een paar weken verder gaat, zien we volgende maand wel weer.”

De tijdelijke van Stop Armoede 053 illustreert hoe de organisatie tegen de verdrukking in groeit. Het aantal hulpbehoevende huishoudens in geldnood dat bij Van Haar en haar vrijwilligers heeft aangeklopt is gegroeid naar ruim boven de vierduizend. „Ik heb wel vaker gezegd: we zijn een succes, maar dat succes stemt bitter. Je wilt eigenlijk niet groeien.”

Druk en bizar

Stop Armoede 053 maakt daarmee even drukke als bizarre tijden mee. Iets meer dan twee maanden geleden kampte de organisatie met een enorm gebrek aan voedsel om alle inwoners te kunnen helpen. Nu heeft Van Hattum dus haar tweede vestiging geopend. „Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Eind september hadden welgeteld één kratje met etenswaren. Dat heeft veel losgemaakt. Het is goed dat we royaler in de voorraad zitten, maar dat is ook hard nodig. Veel mensen hebben namelijk geen hoe ze de kerst moeten doorkomen. Ik hoop alleen wel dat de voorraad ook volgende maand nog op peil is.”

Podcast Evelien van Hattum heeft het werk van Stop Armoede 053 recent onder de aandacht gebracht in de eerste aflevering van de podcastserie De Deelgever van woningcorporatie Domijn. Van Hattum spreekt daarin met Domijn-directeur Wilma van Ingen en burgemeester Roelof Bleker van Enschede over energiearmoede.

De Deelgever is een maanderlijkse podcast over een wisselend maatschappelijk onderwerp en wisselende gesprekspartners. Te besluisteren via Domijn.nl