Succesvol danscafé uit Hengelo opent de deuren in Enschede: ‘Zodra we groen licht krijgen, kunnen we binnen een week open’

ENSCHEDE - In de Enschedese binnenstad komt binnenkort een nieuw danscafé. Het in Hengelo succesvolle High5 breidt uit. Eigenaar Sander Leurink verwacht dat High5 ook in Enschede veel succes gaat opleveren.

Waar in Enschede komt het café?

„Het komt in de Stadsgravenstraat op nummer 51. Tot 2020 zat café Gold Rush in dat pand. Het ligt naast San Remo en pal achter Aspen Valley. Dit is in het hart van de stad, in een mooi stukje Enschede. De ruimte kwam beschikbaar en ik heb toen voor dit pand gekozen.”

Wat voor soort café gaat het worden?

„Het wordt een danscafé, dus een café waar je kan zitten en waar genoeg ruimte is om te dansen. In Hengelo hebben we gekozen voor een tropisch tintje en dat komt in Enschede waarschijnlijk ook weer terug. We gaan ons in Enschede voornamelijk richten op studenten. Die groep benaderen we ook actief. De prijsstelling die we hebben helpt er ook wel bij. In vergelijking met andere cafés zijn we namelijk goedkoper. Doordat we ons op studenten richten moeten we wel een aantal kleine aanpassingen doen in vergelijking met de vestiging in Hengelo.”

Wat voor aanpassingen zijn dat dan?

„In de basis is het gewoon hetzelfde. Studenten zijn wel een iets ander publiek dan het publiek dat we nu benaderen. We hebben daarom iets andere openingstijden en ook de muziek is iets anders. De muziek die we gaan draaien is ook muziek van iets langer geleden.”

Wanneer gaan de deuren open?

„Dat is moeilijk om te zeggen. Het vervelende is dat we nu moeten wachten op de vergunning. Er is al wel een aanvraag gedaan, maar ik heb begrepen dat ze het erg druk hebben met de vergunningaanvragen. Zodra we groen licht krijgen kunnen we wel binnen een week open, want we zijn al bezig geweest met een kleine verbouwing.”

Gaat het een succes worden?

„Ik denk het wel. Als ik dat niet dacht, dan had ik het ook niet gedaan. Het concept werkt goed in Hengelo en in Enschede zat er nog een gaatje in de markt voor dit concept. De kleinschaligheid en de sfeer gaan er bovendien voor zorgen dat het snel gezellig wordt.”