Supportershome Vak-P voorlopig niet open: ‘Geen aanvraag gedaan’

ENSCHEDE - Hoewel de opgelegde strafbepalingen over de sluiting van het home van supportersvereniging Vak-P ruimschoots zijn verlopen, gaat het honk in de Grolsch Veste voorlopig nog niet open. Dat blijkt uit antwoorden van het gemeentebestuur van Enschede op vragen vanuit de gemeenteraad.

Om het home van de fanatieke fans van FC Twente weer volwaardig te kunnen gebruiken is een nieuwe vergunning voor de drank- en horecawet nodig. Die kan formeel al sinds 15 april jongstleden worden aangevraagd, maar het college zegt nog geen aanvraag te hebben ontvangen. Omdat de behandeling van zo'n aanvraag maanden in beslag neemt, ligt een snelle heropening niet voor de hand.

Daarom mogen er voorlopig alleen activiteiten in het home plaatsvinden waarbij geen drank of etenswaren worden verstrekt. Wel heeft de gemeente onlangs uit een brief van Vak-P begrepen dat er ‘op korte termijn’ een aanvraag wordt ingediend.

Nieuwe aanvragers nodig

Die aanvraag moet dan worden gedaan door mensen die niet betrokken waren bij de vorige exploitatie van het supportershome. De wet bepaalt namelijk dat er geen vergunningen worden verstrekt aan personen die in de laatste vijf jaar leiding gaven aan een zaak waarvan de vergunning is ingetrokken.

Verder zegt de gemeente geen aanvullende eisen of voorwaarden te stellen aan de horecaruimte onder de tribune. Wel hoopt de gemeente op maatregelen die ‘het risico van verstoring van de openbare orde en veiligheid in het home en het stadion minimaliseren’. Welke dat zijn wordt niet genoemd, maar cameratoezicht is volgens betrokkenen een van de mogelijkheden.

‘Vrijspraken, maar sluiting terecht’

Het supportershome van Vak-P werd in april 2017 gesloten omdat er volgens justitie sprake was van drugshandel. CDA’er Van Lagen vroeg het gemeentebestuur ook of het nog wel achter de inval staat, nu alle verdachten van drugshandel inmiddels zijn vrijgesproken.