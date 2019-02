SVV ‘91 – Phenix in het teken van ‘Weekend van de Enschedese scheidsrechter’

Onderzoek UT: Minderjari­gen komen in Twente makkelijk aan sigaretten

11:41 ENSCHEDE - De helft van de tabaksverkopers in Twente verkoopt sigaretten aan jongeren onder de 18. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente, dat in opdracht van de Onderzoeksredactie Tabak is uitgevoerd. Met name tankstations en cafetaria's nemen het niet zo nauw met de regels.