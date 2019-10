SVV’91 uit Enschede hanteert harde hand bij aanpak wangedrag

Video Zo ziet oud-ziekenhuis Stadsmaten in Enschede er nu van binnen uit

28 oktober ENSCHEDE - De eerste hulp is nu een testruimte voor drones, in de voormalige röntgenkamer staan nu 3D-printers en de voormalige kraamafdeling is omgetoverd tot zelfstandige woonruimtes. De verbouwing van het oude ziekenhuis Stadsmaten in Enschede krijgt steeds meer vorm.