Sylvia uit Enschede bouwde een bus om tot mobiele nagelstudio: ‘Mijn oudste klant van 91 vroeg al: wordt het nog wat met die bus?’

video Met crash van drone spat ook droom van Enschedese studenten uit elkaar: ‘Hier is maanden fulltime aan gewerkt’

ENSCHEDE - Het doel is helder. Dat is levens redden door medicijnen of een defibrillator te droppen in een afgelegen gebied. Maar droom en werkelijkheid liggen mijlenver uit elkaar. Bij een testvlucht crashte het jongste prototype van een experimentele drone donderdagmiddag binnen 20 seconden.

16:42