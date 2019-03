Te weinig bussen bij De Vliert; 120 fans FC Den Bosch kunnen niet mee naar FC Twente

Politie kan niemand vervolgen voor diefstal van meer dan 700 broeken in Almelo

29 maart ENSCHEDE/ALMELO - Eigenaar Sarko Aykaz van het Almelose kledingatelier Zi-Zo Pants heeft samen met klanten de - vermoedelijke - dieven opgespoord van een enorme kledingdiefstal uit zijn atelier. Aykaz is er zelfs achtergekomen dat de gestolen broeken werden aangeboden in een damesmodezaak in Enschede en bij een adres in Glanerbrug. Hij schakelde meteen de politie in. Maar na een aanvankelijke aanhouding kan de politie uiteindelijk niemand vervolgen.