Techno en oranje ontmoeten elkaar tijdens festival op UT-terrein: ‘De monarchie zegt me weinig’

In hun oranje outfits zitten ze onder de bomen. Achter hen, vanuit de reusachtige tent die het middelpunt is van het festival, klinkt het gedreun van bassen. „Dreigend en donker”, zegt Mark de Goeij (22). „Dat hoort bij deze muziek. Net als zwarte kleren. Dat we in het oranje zijn, is uitsluitend en alleen vanwege deze dag. Techno is mooi, maar het plaatst je niet buiten de tijd.”