Tekeningen van Enschedese kinderen sieren straks de wanden van schuilkelders in Oekraïne

De scholen zijn gaan tekenen op verzoek van dominee Victor Zaychuk uit het Oekraïense Rivne met wie de gereformeerde kerk vrijgemaakt Oost in Enschede banden heeft. De pastor is enkele jaren geleden ook bij De Fontein op bezoek geweest.

Zonnebleoemen

Zaychuk heeft een transportbedrijf. Een vrachtwagen van hem die in Rotterdam was zou zaterdag met hulpgoederen teruggaan. Met dat transport zijn ook zo'n 200 tekeningen van beide basisscholen meegegaan. Kinderen tekenden bijvoorbeeld zonnebloemen, de nationale bloem van het land die aan het uitgroeien is tot een symbool van solidariteit en verzet.

Maar ook geel-blauwe vlaggen wapperen op de A4-tjes en regelmatig duikt de regenboog op. Kinderen van de hogere groepen komen met teksten als We pray for you, Peace en God bless you. De stapel kunstwerkjes werd als cadeau ingepakt en meegegeven op transport.

Verwerken

Docente Van Houdt zegt dat dit ook een goede manier was om met de kinderen over de oorlog te praten en die ook een beetje te verwerken. Zij staat voor de groep 3/4, dus nog jonge kinderen die parten over dat Poetin slechte dingen dingen doet, dat er bommen zijn gevallen en dat ze op het jeugdjournaal de lange rijen vluchtelingen hebben gezien.

De school heeft niet de indruk dat de leerlingen er zo door geëmotioneerd zijn dat ze niet goed functioneren. “Het leeft in de klassen wel. In het ochtendgebed hebben we het er wel over en vragen we God bij de kinderen in de Oekraïne te zijn en vrede te brengen. Maar verder willen we er ook weer niet teveel bij stilstaan.”

Nog onderweg

Van Houdt weet dat de vrachtwagen nog onderweg is. „Volgens de laatste informatie zal de vrachtwagen op z’n vroegst op woensdagavond aankomen in Rivne. De vrachtwagen mocht zondag niet door Duitsland rijden en heeft daardoor vertraging opgelopen. Om over de grens van Polen naar Oekraïne te komen schijnt ook 12-20 uur te duren. Eenmaal over de grens moet de vrachtwagen nog zo’n 3 uur rijden voordat hij in Rivne is.”