Teleurgestelde boeren uit Twente dreigen met stevige acties over twee weken

Boer Mark Rood uit Holten is woest. Hij heeft zojuist duidelijk laten weten dat hij eist dat gedeputeerde Ten Bolscher van stikstof naar buiten komt, om met de boeren in gesprek te gaan over de dwangsommen die aan PAS-melders zijn opgelegd.

Wat Rood niet weet, is dat in het provinciehuis ’s ochtends al is besloten dat gesprek bínnen te voeren. Niet met vierhonderd boeren, maar het een stuk of vijf. Honderd meter van Rood vandaan staat een kar, waarop boxen zijn geplaatst. Dáár zou Ten Bolscher op moeten komen te staan, was het idee. Maar de kar staat er nu voor niets.