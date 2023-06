Teleurstelling na vernielingen aan het regenboogpad in Enschede: ‘Iedereen zegt wel dat ze vrijdenkend zijn, maar dat is niet zo’

Haaksbergs zwembad De Wilder dicht? De schok is groot: ‘Het was alsof we een klap in ons gezicht kregen’

De toekomst van De Wilder hangt aan een zijden draad. Die boodschap kwam hard aan bij de medewerkers en bij bezoekers die vaak al tientallen jaren in het zwembad komen. Er is meteen een petitie gestart en die wordt grif getekend. „Alsof we een klap in het gezicht kregen!”