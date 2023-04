Terrasje in Enschede, maar laatste bus terug gemist? Gemeente Losser denkt mee: ‘Dan is dit dé oplossing’

Het is nog vroeg op deze donderdagochtend, maar het zonnetje schijnt en de acht deelfietsen staan er klaar voor. Want ook in de gemeente Losser zijn deze inmiddels beschikbaar. Het experiment kan op goedkeuring rekenen van Jaimi van Essen, die samen met zijn collega-wethouder Marc Teutelink van Enschede bij de start aanwezig is. „We zien dat deelvervoer aan populariteit wint. We zijn blij dat we daar met dit experiment op in kunnen spelen.”