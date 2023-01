Teruglezen | Steekincident in centrum van Enschede, uitslaande brand bedrijfsverzamelgebouw Hengelo

Dit was 2022 ‘Ervarings­des­kun­di­ge’ Malu uit Hengelo helpt mensen met zelfmoord­ge­dach­ten: ‘ik kreeg zelf destijds totaal geen nazorg’

HENGELO - Je moet het maar durven. In de krant vertellen dat je een zelfmoordpoging hebt gedaan. Na een mislukte poging wil Malu Gevers lotgenoten helpen. „De hulpverlening is nu ondermaats, dat is heel triest.”

