The Jugglers uit Enschede herdenken hun basketbalheld Kobe Bryant met 24 seconden stilte

Met dit eerbetoon aan de voormalige NBA-ster geven The Jugglers gehoor aan de oproep van de basketbalbond (NBB). „Dat doen we met respect voor Kobe Bryant. Het is mooi gebaar”, zegt Twent Stijger namens The Jugglers. „Het nieuws van het overlijden van Kobe Bryant heeft ons als basketbalvereniging diep geraakt. Voor veel spelers is hij een groot voorbeeld”, weet Stijger, die ook jeugdtrainer is bij de Enschedese club. „Iedereen is enorm geschrokken. Dat bleek zondagavond al uit reacties in de groepsapp. De volgende dag kwamen een aantal jongens in Kobe-shirt op de training. Dat zegt genoeg.”