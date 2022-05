The Voice-winnaar Henny Thijssen dook voor zijn nieuwe album opnieuw zijn hart in

Met video Pieter Omtzigt dingt puur op inhoud mee naar Best Social Award, waar blijft de rest van Twente en de Achterhoek?

Wie hoort niet in dit rijtje? Nikkie de Jager, BOOS, S10 of Pieter Omtzigt? Antwoord: Na vanavond misschien allemaal wel. Ze dingen mee naar de Oscars van het internet, The Best Social Awards 2022. Politicus Omtzigt is de enige uit onze regio met een nominatie op zak. Is er creatieve armoe in Twente en de Achterhoek?

25 mei