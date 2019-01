Thijs Kemperink brengt ode: ‘Supporters van FC Twente bint de beste’

Vroeg dansfeest in Enschede razend populair

14:34 ENSCHEDE - Absurd en onwerkelijk, vinden organisatoren Collin Vaneker en Rob Rolefes het. Hun nieuwe dansfeest VroegZat in Enschede - dat stopt om middernacht - is woensdag binnen enkele seconden uitverkocht. "Dit hadden we nooit verwacht.” Nieuwe feesten zijn in de maak.