‘Thuis zitten terwijl je kampioen wordt, dat is ook niet wat’

Video Supporters­groep Stok­kum-Oost wacht op ontknoping FC Twente

21:35 STOKKUM – Voor de aanhang van FC Twente neemt de spanning toe. Slaagt de club er dit weekeinde in de titel in de Keuken Kampioen Divisie te behalen? De supportersgroep Stokkum-Oost plaatste vrijdagavond een beeldscherm in een weiland om de ‘beslissende wedstrijd’ Jong Ajax- FC Twente te volgen. 1Twente was erbij en filmde hoe de supporters van een koude kermis thuis kwamen.