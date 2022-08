Tijd dringt: nog geen gasleverancier gevonden voor 11 Twentse gemeenten

Twentse ondernemer had oplossing voor zwerfkof­fers op Schiphol, maar ‘ze vonden het niet hun verantwoor­de­lijk­heid’

ENSCHEDE - De vele duizenden gestrande koffers op Schiphol zijn Niels Olde Heuvel uit Enschede een doorn in het oog. De ondernemer heeft in zijn ogen dé oplossing: een tag met een QR-code, die eigenaar en vinder met elkaar verbindt. Hij bood Schiphol 250.000 gratis exemplaren aan, om uit te delen, maar de luchthaven zag ervan af. Zonde, vindt hij. „Dit had een hoop mensen geholpen.”

