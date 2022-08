Tijdens de hitte begint de kaartverkoop van het Oktoberfest in Lonneker ‘We doen er een schepje bovenop’

LONNEKER - Het is lastig voor te stellen tijdens een hittegolf, maar over iets meer dan een maand zit de feesttent in Lonneker vol met een dampende menigte die met bierpullen en feestmuziek het Oktoberfest viert. De kaartverkoop begint deze week. Romy uit het Broek van de organiserende Vereniging Koninginnedag Lonneker (VKL) vertelt.

Het is vandaag 32 graden, goeie timing voor een gesprek over het Oktoberfest?

„Zeker. Ondanks dat het warm is, zijn we volop bezig met de voorbereiding. Je moet in de zomer beginnen om de locatie op ons dorpsplein, de grote tent en allerlei andere dingen te regelen. We hebben de artiesten Das Tirol Team vastgelegd. De tent is verwarmd. Dat lijkt nu raar, maar het is in oktober niet zo warm meer.”

Hangt jouw dirndl al klaar?

„We hadden vorig jaar niet een echte dresscode, maar bijna iedereen was in dirndl en lederhose. Dat gaf meteen een heel gave sfeer. Ik verwacht dat dit jaar iedereen in een Oktoberfest-outfit komt. Ik zelf ook uiteraard.”

Ben je al eens bij het Oktoberfest in München geweest?



„Ik ken het Oktoberfest ook vanuit München. Daar is het gigantisch, jong en oud genieten van de gezelligheid. Die sfeer willen wij natuurlijk ook in onze tent. We hebben vorig jaar veel aandacht aan de inrichting van de tent besteed. Daar kregen we zo veel goeie reacties op. Dit jaar doen we daar nog een schepje bovenop.”

Vorig jaar was een succes?

„De eerste editie vorig jaar was voor ons spannend, maar het werd een groot succes. We kregen veel enthousiaste reacties. We moesten vanwege de coronamaatregelen met vaste zitplaatsen werken. Mensen konden vanaf hun tafel met een QR-code drank bestellen en dat werd door ons rondgebracht. Dat lijkt op hoe het in München gaat. Iedereen was daar erg enthousiast over, dus we willen weer de drank gaan rondbrengen. We hebben er wel extra vrijwilligers voor nodig, maar we willen ons hier graag mee onderscheiden. Gelukkig hebben onze leden van VKL heel vaak familie of vrienden die willen helpen.”

De kaartverkoop begint nu. Op hoeveel bezoekers mikken jullie?

„Dat is lastig te zeggen. We hadden vorig jaar 750 bezoekers, die hopen we weer te halen. Meer bezoekers is niet het hoofddoel. Dat is een mooi feest samen met het dorp en voor het dorp.

Kaarten à 15 euro per stuk zijn te koop via vkl-lonneker.nl

Volledig scherm Serie afgekocht - TT-2021-12335 - LONNEKER - Oktoberfest Lonneker in feesttent op dorpsplein. . Sfeerfoto van jongeren in oostenrijker kleding en grote pullen bier. Fotobon-nummer: TT-2021-12335 EDITIE: EN FOTO: Frans Nikkels FN20211023 © Frans Nikkels