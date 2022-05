Tjitze en Remmelt doen het zelf wel: ‘Je maakt mij niet wijs dat er in een dorp als Glanerbrug geen mannen te vinden zijn voor een nieuw koor’

In Glanerbrug is alleen St. Cecilia nog actief, met name bij de vieringen in de r.-k. kerk. Mannen Ensemble Glanerbrug, zoals het nieuwe koor in oprichting heet, bestaat nu nog uit acht personen en moet uitgroeien naar een koor van zestien mannen.

Bericht naar alle leden

Tjitze Tuinstra heeft zijn leven lang gezongen. Van 1975 tot 2021 eerst bij het Christelijk Mannenkoor Glanerbrug en daarna, na de naamsverandering in 2014, bij Mannenklank Glanerbrug. Hi vervulde diverse functies bij de koren: beheerder van de muziekbibliotheek, twee keer als voorzitter, lid van de concertcommissie en jubileumcommissie. Ook nu is hij nog actief als voorzitter van de Regio Oost van de Koninklijk Christelijke Zangers Bond (KCZB). „Nadat het officieel was dat Mannenklank zou stoppen heb ik alle leden bericht gestuurd met de vraag of ze mee wilden werken aan het opzetten van een projectkoor”, zegt Tjitze Tuinstra.

’Glanerbrug verdient het’

Remmelt Vriesema zet zich met hart en ziel in voor zijn grote passie: muziek. Al vijftig jaar draagt hij zijn steentje bij aan de Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. Niet alleen als muzikant, maar ook als lid van het bestuur. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de verstrekking van de bladmuziek en onderhoudt als bibliothecaris de collectie bladmuziek. Daarnaast regelt hij alle technische zaken tijdens de concerten. Ook was hij meer dan 55 jaar lid van het Christelijk Mannenkoor, later Mannenklank Glanerbrug.

„Je maakt mij niet wijs dat er in een dorp als Glanerbrug, met zo’n 17.000 inwoners, geen mannen te vinden zijn die lid willen worden van ons nieuwe ensemble”, menen Tuinstra en Vriesema. „Daarbij denken we ook aan de oud-leden van de Brugger Zangers. We zien ons ensemble als een algemeen koor met een repertoire dat bestaat uit zowel geestelijke liederen als wereldmuziek. Wat zou het mooi zijn dat we uit kunnen groeien naar een koor met vier eerste tenoren, tweede tenoren, baritons en bassen. Glanerbrug verdient immers een goed koor.”

Belangstellenden zijn 23 mei welkom tijdens de repetitie in kerkelijk centrum De Rank, aan de Schipholtstraat 47, vanaf 19.30 uur. Meer informatie via tjitzetuinstra@gmail.com