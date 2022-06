Toch weer een herensociëteit: politiek Enschede heeft wat om over na te denken

met video Klimaatmi­nis­ter Rob Jetten maakt ‘proefrit’ in Twentse waterstof­au­to: ‘Rijdt best lekker’

ENSCHEDE - Op een parkeerplaats in Enschede klom Rob Jetten maandagmiddag in een piepkleine waterstofauto. De klimaatminister was in Twente op uitnodiging van een groep studenten. Die hadden ook kritische vragen. „Wij zijn bezig voor de goede zaak, waarom dan zo weinig support?”

13 juni