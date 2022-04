Toerende Tukker kegelt maten omver in bocht bij Bruchterveld en raakt zelf gewond

Verdiept spoor lijkt win-win voor Enschede en spoorwegen, ‘gaan we hier over vijf jaar onder­gronds?’

ENSCHEDE - „Gaan we hier over vijf jaar ondergronds?”, vroegen twee medewerkers van de gemeente Enschede zich af nadat de trein naar Münster net was vertrokken. Die vraag is actueel nu deze dinsdag de handtekeningen zijn gezet onder een haalbaarheidsstudie naar een verdiept spoor richting grens.

12 april