Toetsen hoeven niet over na fraude bij Hogeschool Saxion in Enschede

ENSCHEDE - Saxion-studenten die een toets hebben gemaakt, waarvan de vragen vooraf bekend waren, hoeven deze niet over te doen. Dat laat de hogeschool weten, na vervolgonderzoek naar een fraudezaak die begin dit jaar aan het licht kwam. ‘De waarde van het diploma is niet in het geding.’

Begin dit jaar kwam aan het licht dat er gesjoemeld was met toetsen. Uit onderzoek van de hogeschool zelf bleek dat een medewerker toetsvragen deelde met twee andere mannen, zij zouden deze - tegen betaling - verspreiden onder studenten. De drie mannen werden, nadat de school melding gedaan had bij de politie, aangehouden. Later kwam er nog een vierde betrokkene bij. De medewerker is inmiddels ontslagen. Alle vier gelden ze nog als verdachte.

‘Inkeerregeling’ opengesteld

Saxion wilde de onderste steen boven. Om dat voor elkaar te krijgen, werd een ‘inkeerregeling’ opengesteld: iedere student die gefraudeerd had, kon zich melden. De desbetreffende toets zou dan over moeten, maar verder had het voor de student geen gevolgen. Maar wie fraude verzweeg, zo was de boodschap, zou daar achteraf problemen mee krijgen, als bleek dat er wél gesjoemeld was. Zelfs als een diploma al behaald was, kon die nog worden ingetrokken.

Het leverde nauwelijks iets op. Slechts twee mensen meldden zich. Teleurstellend, geeft woordvoerder Karin Effing van Saxion aan. Ze hadden er meer van verwacht. Of de fraude veel kleiner is dan ze dachten? Op die vraag wil ze niet in gaan, omdat het onderzoek nog loopt.

Toetsen ‘naar eer en geweten gemaakt’

Wel hebben de examencommissies inmiddels geconcludeerd ‘dat de waarde van het diploma bij geen enkele opleiding in het geding is’. De resultaten van toetsen waarvan toetsvragen zijn gestolen worden niet ongeldig verklaard, om studenten die de toetsen naar eer en geweten toetsen hebben gemaakt te beschermen. „Zij mogen niet de dupe worden.”

Om hoeveel toetsen, vragen en betrokkenen het in totaal gaat, deelt Saxion niet, omdat het onderzoek nog loopt. De school houdt het op ‘een aanzienlijk aantal toetsvragen’. Het is ‘nog onvoldoende duidelijk’ of toetsvragen ook daadwerkelijk zijn verhandeld, zoals in eerste instantie gemeld werd.

‘Sancties die passen bij de ernst van de fraude’

De komende tijd zullen sommige studenten die de ‘fraudetoetsen’ gemaakt hebben, worden gehoord. Het gaat om studenten waarbij ‘onregelmatigheden’ gezien zijn in toetsen. Wat die precies inhouden, laat de woordvoerder in het midden. Als blijkt dat zij toetsvragen hebben ingezien en onrechtmatig hebben gebruik, krijgen zij ‘sancties die passen bij de ernst van de fraude’.