Topspinners Enschede verwelkomt 500ste lid: ‘In tennisland is dit uniek’

Van 270 naar 500 leden, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

„Voor zover we kunnen nakijken is dit aantal vanaf 1998 niet voorgekomen. De grootste verandering is denk ik de aanleg van drie padelbanen op ons tennispark in het G.J. Van Heekpark geweest. Dat was in 2017 en sindsdien bleef het ledenaantal groeien. En dat is tegen de landelijke trend in, jaarlijks daalt het aantal leden met een paar procent. Wij hebben nu bijna een verdubbeling van het aantal leden en dat is in tennisland uniek.”