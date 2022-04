Tot het einde vaart het zeilbootje dat Marc niet kon voltooien met Karen uit Boekelo mee: ‘Dit is liefde’

Enschedese wetenschap­per Maarten van Aalst: ‘Nieuw klimaatrap­port is alarmerend, maar het is nog niet te laat’

ENSCHEDE - Laten we onszelf ongemerkt als kikkers doodkoken in een langzaam heter wordende pan met water? Of grijpen we de strohalmen die er nog zijn om de aarde en onszelf te redden? De Enschedese wetenschapper Maarten van Aalst schudt zijn omgeving wakker. „Het is nog niet te laat.”

